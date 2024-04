Париж, 11 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Релиз сборника игр Life is Strange: Remastered Collection перенесли на 2022 год. Об этом сообщается 11 августа в сообществе франшизы Life is Strange во «ВКонтакте».

Скриншот с YouTube Life is Strange: Remastered Collection

В официальном заявлении говорится, что релиз Remastered Collection был перенесён, чтобы команда разработчиков могла уделить больше времени работой над Life is Strange: True Colors и дополнением Life is Strange: Wavelengths. Точная дата выхода сборника пока не сообщается.

Напомним, что в Life is Strange: Remastered Collection войдут игры Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm. Оба проекта получат улучшенную графику и анимации персонажей.