Возле Филиппин зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,2
Манила, 11 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Повторное землетрясение произошло недалеко от Филиппин, сообщает 11 августа Геологическая служба США.
(сс) Maks Karochkin
Побережье Филиппин
Сейсмические толчки магнитудой 7,2 произошли у острова Минданао на юге Филиппин.
Эпицентр землетрясения расположен в 145 км от портового города Давао. Его очаг залегает на глубине 50 км.
О жертвах и разрушениях информации пока нет.
Объявлена угроза возникновения цунами.