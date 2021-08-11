Манила, 11 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Повторное землетрясение произошло недалеко от Филиппин, сообщает 11 августа Геологическая служба США.

(сс) Maks Karochkin Побережье Филиппин

Сейсмические толчки магнитудой 7,2 произошли у острова Минданао на юге Филиппин.

Эпицентр землетрясения расположен в 145 км от портового города Давао. Его очаг залегает на глубине 50 км.

О жертвах и разрушениях информации пока нет.

Объявлена угроза возникновения цунами.