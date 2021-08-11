Москва, 11 августа, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Продюсер и сооснователь лейбла Black Star Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) дал интервью для YouTube-шоу «Надежда Стрелец». Запись его разговора доступна на одноимённом канале.

Black-star.ru Егор Крид

В интервью Пашу высказал своё отношение к рэперу Моргенштерну, скандалам на премии «МУЗ-ТВ 20/21», а также рассказал о причинах прекращения сотрудничества с рэперами Тимати, L`One, Джиганом и Егором Кридом. По признанию основателя лейбла, уход Крида из Black Star он воспринял тяжелее всего: «Я очень большую роль в его карьере сыграл. Я относился к нему как к сыну. Поэтому было болезненно».

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2019 года у Егора Крида и Black Star закончился срок действия договора — стороны не стали их продлевать. Рэперу удалось сохранить своё сценическое имя (настоящее имя — Егор Булаткин), несмотря на то, что оно принадлежало лейблу.