Женева, Швейцария, 11 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 630 656 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9178 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 11 августа августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 203 944 144 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 4 312 902 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 560 850 выявленных инфицированных и 8426 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.