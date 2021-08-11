Советский район, Югра, 11 августа, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В Югре жительница Советского района стала фигуранткой уголовного дела о наезде на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инспектор ДПС проверяет наличие цифрового пропуска

По версии следствия, ночью 10 августа 2021 года 22-летнюю водительницу автомобиля «Лада-Приора» остановили сотрудники дорожно-постовой службы в посёлке Малиновский Советского района для проверки документов. В ответ на требования представителя власти заглушить двигатель и выйти, не желая привлечения к административной ответственности, женщина резко привела автомобиль в движение. Полицейский пытался пресечь её попытку скрыться с места задержания — через открытое окно авто он ухватился за руль и его протащило по дороге не менее 10 метров. После того как полицейский отпустил автомобиль, водительница скрылась.

Позже она была обнаружена участковым уполномоченным. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).