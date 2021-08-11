Ирвайн, США, 11 августа, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Релиз Overwatch 2 состоится не раньше 2023 года. Об этом 11 августа сообщает «Игромания», ссылаясь на слова инсайдера Metro.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

По словам Metro, разработка Overwatch 2 заняла у Blizzard слишком много времени, поэтому релиз в 2022 году маловероятен. Об этом ему рассказали источники, близкие к процессу создания игры.

Напомним, что Overwatch — это многопользовательский соревновательный шутер от студии Blizzard Entertainment. В нём две команды игроков сражаются друг с другом, управляя персонажами с уникальными способностями.