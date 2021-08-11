Вашингтон, 11 августа, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Игра Bionicle: Masks of Power, созданная группой фанатов франшизы Bionicle, выйдет в сервисе Steam. Об этом сообщалось на официальном YouTube-канале инди-студии Team Kanohi.

Скриншот с YouTube Bionicle: Masks of Power

Авторы проекта также представили новый трейлер своей разработки — в нём показаны локации будущей игры. Они также рассказали, что Bionicle: Masks of Power создаётся на Unreal Engine 4.

У игры пока нет даже примерной даты релиза, она находится в разработке уже пять лет. В ближайшее время Team Kanohi обещает выпустить первую демоверсию.