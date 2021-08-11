Новороссийск, Краснодарский край, 11 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Уголовное дело расследуется по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийск, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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Отмечается, что глава ведомства Павел Выменец попросил передать возбуждённое в МВД РФ уголовное дело в СКР «в связи с широким общественным резонансом».

К настоящему моменту известно, что разлив нефти в Чёрное море произошёл 7 августа на морском терминале в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony.

Проводится экологическая экспертиза на месте ЧП, а также другие процедуры в рамках расследования дела. Устанавливаются «лица, причастные к совершению преступления».