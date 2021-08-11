Темниковский район, Мордовия, 11 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В государственном заповеднике Мордовии вновь проведут контролируемый отжиг минерализованных полос на протяжении 8 км, так называемый встречный пал. Для проведения этих работ на место прибыли 15 парашютистов-десантников федерального уровня, сообщает отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Парашютист-десантник на пожаре

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Накануне отжиг был проведен также на протяжении 8 км. Прибыв на место пожара, парашютисты-десантники сразу же провели разведку, наметив план пуска контролируемого огня, чтобы «поймать голову пожара». Таким образом останавливается фронт распространения стихийного огня. В ночь контролируемый огонь был пущен вдоль созданных тяжелой техникой и вручную минерализованных полос.

Такие работы начинаются вечером, когда стихает ветер, а температура воздуха снижается. Направление огня контролируется десантниками-парашютистами искусственно созданными потоками воздуха, при помощи воздуходувок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ликвидация пожара в мордовском заповеднике продолжается с 3 августа. Пожар в мордовском заповеднике идет по выгоревшим в 2010 году местам. По данным оперативного штаба, сгоревший лес заповедной зоны до сих пор не был выпилен, валежник не утилизирован. По аналогичной схеме пожары после 2010 года возникали в 2018 и 2019 годах.

В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет 4,5 тыс. гектаров. Накануне сообщалось, что площадь активного горения сократилась до 20 гектаров. Ситуацию осложняет многодневная аномальная жара без осадков. Причем жаркая погода в республике, по прогнозам, сохранится до 13 августа. Работа по тушению пожара ведется в круглосуточном режиме с участием авиации, около 1,5 тыс. человек и 280 единиц техники. Самолеты и вертолеты провели около 460 сбросов воды общей массой более 4 тыс. тонн.

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