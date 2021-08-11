Стокгольм, 11 августа, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 1 236 носителей SARS-CoV-2. Эта информация была опубликована 11 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 658 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 108 057 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 584 455 человек, вторую — 4 641 169 человек.

По состоянию на 11 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 29 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.