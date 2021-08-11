Москва, 11 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Киев своими обстрелами осложняет ситуацию в Донбассе вместо политического урегулирования конфликта, заявил 11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

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Это вызывает обеспокоенность у РФ, так как ситуация в сфере безопасности на востоке Украины деградирует, а западные покровители Киева ничего не делают для прекращения войны в Донбассе, подчёркивается в распространённом 11 августа комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России.

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц. К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа», — говорится в тексте комментария.