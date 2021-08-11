Вашингтон, , 22:32 — REGNUM В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, сообщает 11 августа пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Летчики 576-й испытательной эскадрильи скооперировались с партнерами по миссии «Космической Дельты — 30» и провели испытательный запуск ракеты Minuteman III», — написано в Twitter Пентагона.

Напомним, что Minuteman III на данный момент является единственной МБР наземного базирования, принятой на вооружение в США. Пентагон сейчас занимается разработкой новых ракет.