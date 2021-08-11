Кишинёв, 11 августа, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Вопрос утилизации боеприпасов, находящихся в Приднестровье, обсудили на встрече 11 августа в Кишинёве замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и молдавский президент Майя Санду, сообщил российский представитель журналистам.

Redcdn.p Российские миротворцы в Приднестровье

Отметив, что обсудил с президентом Молдавии все запланированные темы и что беседа получилась конструктивной и доброжелательной, Козак сказал, что волнующие Кишинёв и Москву вопросы будут подняты «на межведомственном уровне буквально с завтрашнего дня».

Козак «Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанной с этим утилизацией боеприпасов».

Российский представитель пояснил, что и Москва заинтересована в утилизации боеприпасов, которые охраняются российскими военными: срок хранения истёк, транспортировать их нельзя.

Читайте также: Санду назвала два принципа при «выводе миротворцев» из Приднестровья

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду, придя к власти, заявляла, что российские военные должны покинуть Приднестровье.