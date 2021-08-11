Бишкек, 11 августа, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Министр энергетики и промышленности Киргизии Доскул Бекмурзаев и министр энергетики Туркмении Чарымырат Пурчеков подписали контракт о поставках электричества. Об этом сообщили сегодня, 11 августа, в киргизском энергетическом ведомстве.

ЛЭП

Киргизские и туркменские власти договорились об импорте из Туркмении в Киргизию 501,9 млн киловатт-часов электроэнергии в период с августа по декабрь 2021 года.

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При этом в министерстве энергетики и промышленности Киргизии отказались называть цену, по которой республика будет покупать туркменское электричество.

«Так как у Туркмении энергию покупают и другие страны, их цена может оказаться выше цены, предоставленной нам. Во избежание конфликта Туркмения попросила нас не озвучивать закупочную цену», — цитирует представителя минэнергопрома Kaktus.media.

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