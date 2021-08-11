11 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Кризис с наплывом мигрантов на границу Белоруссии и Евросоюза расширяется. И высвечивает новые грани неблагополучия не только в отношениях всех без исключения соседей, втянутых конфликт. Но и степень (не-)устойчивости ситуации в тех странах. Возможно, в том и есть пока ещё не осознанный сакральный смысл учинённого на белорусско-литовской границе дебоша. Ничего хорошего подобная самодеятельность его участниками не несёт. Да и нашим национал-предателям и «либерализму» в целом – тоже.

Андрей Сафонов, , 21:23 — REGNUM Как уже упоминалось в предыдущей публикации на данную тему, белорусский президент Александр Лукашенко назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим в Вильнюс. За перехват которого с применением истребителя и принудительную посадку в аэропорту Минска Белоруссия, собственно, и оказалась под санкциями. Практически одновременно с запретом Брюсселя белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС власти Литовской Республики обнаружили существенный приток нелегальных мигрантов, попадающих в республику через Белоруссию, чего ранее не было. За редким исключением: во времена гражданских конфликтов на российском Северном Кавказе на территории ЛР существовали лагеря для перемещённых лиц. Однако мало кто из беженцев из «Ичкерии» задержался в Литве надолго: большая часть убыла в Старую Европу, где и обосновалась. Другая часть, после переподготовки военными инструкторами НАТО, с новыми силами, оружием и амуницией через территорию Грузии вернулась в Чечню. Затем наступил период вялотекущей миграции в ЕС: потоки беженцев отслеживать сложно, и все стороны это понимают. Тем более что нелегальная миграция давно уже стала бизнесом. Как сообщает Сатановский Евгений Янович, один из самых авторитетных российских экспертов по Ближнему Востоку, «чтобы из Ирака добраться до Литвы, арабы и курды по 10 тысяч евро платили».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Но становиться по-европейски «толерантной», то есть принимать у себя на полный пансион беженцев и мигрантов (не говоря уже о полной свободе для «радужных» адептов ЛГБТК+), Литва, как и прочие прибалтийские государства вкупе с Польшей, не торопилась. Чем эти страны неоднократно вызывали на себя гнев брюссельской бюрократии, с угрозами прекратить многомиллиардное финансирование на по-европейски хорошую жизнь. По этой самой причине в этом обычная для Старой Европы картина с толпами мигрантов на улицах в Польше и Литве с Латвией и Эстонией была невозможна в принципе. Особенно — в традиционно очень моноэтничной Литве (процент инородцев даже во времена СССР не превышал 8%).

И вот, побывав в Минске, самолёт Афины — Вильнюс всё-таки добрался до столицы Литвы, но уже без нескольких человек. Двое из которых причастны к деятельности белорусской оппозиции и, естественно, должны были сгинуть в застенках КГБ.

Задержанный оппозиционер Роман Протасевич после своего задержания даёт интервью литовскому телевидению из застенков белорусского КГБ Скриншот видео телеграм-канала «Kotsnews» от 21 июля 2021 года

В ответ на случившийся 23 мая инцидент с Ryanayr страны Евросоюза 24 мая во время европейского саммита приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты европейских стран. Забыв, что земля круглая: самолёты белорусской авиакомпании «БелАвиа» полетели в другие места. В частности — в Ирак. Откуда в столицу Белоруссии потянулись сотни лиц, желающих еврокомфорта, на пути к которому судьба занесла их — пешком через белорусско-литовскую границу — прямиком в литовскую версию ЕС. И таких «бедолаг», просящих крова и пищи, в Литве набралось уже более 4 тысяч; что смешно разве что для Греции с Турцией, а вот для обезлюдевшей с советских времен с 3,5 до 2,8 млн жителей (опять геноцид? сколько можно!) Литовской Республики — отнюдь. И жителей Литвы ситуация с незаконной миграцией очень сильно озаботила. Так, по данным опроса, проведенного на сайте газеты-портала Kauno diena, по состоянию на полдень 11 августа с.г. 41,3% из 1721 респондента (что для такой небольшой страны — очень репрезентативно) указали наплыв нелегальных мигрантов наиболее беспокоящей их темой.

Распределение ответов читателей на вопрос «Что вас больше всего беспокоит?», по данным опроса газеты «Kauno diena», %



(всего проголосовало 1721 человек) Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Даже ухудшение ситуации с коронавирусом, из-за ужесточения мер по борьбе с которым в Вильнюсе начались волнения ковид-диссидентов, беспокоит лишь 14,6% участников опроса. Правда, к ним можно смело добавить 15,2% тех, кто опасается внутренних раздоров в обществе, и тогда получится уже почти 30%. Успокаивать которых приходится полиции в формате, привычном скорее для Минска, Москвы или каких-нибудь там Берлина с Парижем.

При этом литовское общество с самого начала выступало за жёсткие меры по охране государственной границы.

«Какие меры, на ваш взгляд, способны остановить поток нелегальных мигрантов в Литву?», по данным опроса газеты «Kauno diena», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

В прошлой публикации приведены данные интернет-опроса газеты «Кауно диена» «Какие меры, на ваш взгляд, способны остановить поток нелегальных мигрантов в Литву?», в котором приняли участие 1185 читателей. Почти четверть из них (73%) поддержала силовые методы решения проблемы, предпринимаемые правительством страны. В частности, 22% респондентов одобрили строительство забора из колючей проволоки вдоль границы с Белоруссией, общая протяженность которой составляет 679 километров; при этом 100 км проволоки пришлось докупать у Эстонии. Половина респондентов (51%) выразила уверенность в способности своих силовиков решить кризис безо всякой колючей проволоки.

Что они и продемонстрировали: мигрантов, следующих группами численностью до нескольких десятков человек, литовские силовики, включая прикомандированные армейские подразделения, стали силой выдавливать обратно — на сопредельную сторону. Получается не всегда аккуратно: на днях в Белоруссии умер один из иракцев, задержанных в Литве после перехода границы и выброшенный на нейтральную полосу с травмами от побоев. Что литовская сторона категорически отрицает.

В любом случае силовое решение проблемы оказалось наиболее эффективным. Вместе с тем глава профсоюза пограничников Литвы Евгений Амелин (Jevgenijus Amelinas) в своём интервью порталу Kauno.Diena.lt сказал, что в последние трое суток наблюдаемая на границе ситуация радует. Однако поддержал сравнение ведущей о положении на литовско-белорусской границе с «тикающей бомбой». И вопрос, когда вытесненные обратно в Белоруссию мигранты снова пойдут на штурм литовской границы, он считает открытым.

Повод для оптимизма у литовского пограничника появился не только благодаря силовым действиям его коллег. Во многом исправлению ситуации способствовали мирные усилия за кулисами событий.

Прежде всего, следует посмотреть на национальный состав прибывающих через Белоруссию мигрантов.

«Процент выходцев из разных стран в потоке нелегальных мигрантов из Белоруссии в Литву», по данным опроса газеты «Kauno diena», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Большинство которых — или иракцы, или прибыли из Ирака. Усилиями МИД Литвы (злые языки утверждают, что Госдепа США) власти Ирака отменили рейсы в Минск, оставив при этом обратные. Чем уже начинают пользоваться попавшие в двусмысленную ситуацию граждане Ирака. К работе подключилось и российское Министерство иностранных дел, результатом чего стала организация эвакуационного рейса иракских граждан из Минска 10 августа.

А вот одним из главных результатов пока ещё не завершившийся «мигрантской» и «ковидной» эпопей для Литовской Республики стало знаковое, можно сказать — эпическое обращение популярного в тех краях литовского актера и режиссера Андрюса Жюраускаса (Andrius Žiurauskas) к тем, «кто постоянно возмущается властью и ее решениями». По словам этого известного господина, увековеченным в «Фейсбуке», «человек, предлагающее свергнуть демократически выбранную власть, является врагом государства»… Финал. Занавес.

Вместо послесловия. Запрещенным в России сторонникам Алексея Навального, пользующимся литовским гостеприимством, следовало бы подучить язык приютившей их страны. Это непросто, но в их случае, похоже, — жизненно необходимо. Ибо либерализм в той стране имеет исторически обоснованную тенденцию периодически прерываться на нечто более жёсткое, но жизнеспособное. Здесь главное — не пропустить момент. Потом будет поздно. Не благодарите.