Чикаго, США, 11 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В США в среду, 11 августа, утром на дорогу упал вертолет. Происшествие произошло недалеко от аэропорта в Чикаго, сообщает ABC.

Вертолет

Полиция получила сообщение об аварии примерно в 6:40 утра. Пилот и единственный пассажир вертолета оставались на месте происшествия до прибытия врачей. Они были доставлены в больницу с незначительными травмами.

В заявлении аэропорта Chicago Executive Airport говорится, что это был частный вертолет, взлетевший с территории аэропорта. Отмечается, что после крушения вертолет лежал на боку, а его хвост был сломан. Маркировка на борту воздушного судна указывает на то, что он принадлежит ремонтной компании из штата Индиана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вертолет Eurocopter упал в реку Теннесси в Соединенных Штатах, передает телеканал WVLT. На борту воздушного судна находились четыре человека, троим из них удалось всплыть. Их подобрала лодка, оказавшаяся недалеко от места падения вертолета.