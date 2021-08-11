Москва, , 20:39 — REGNUM «Когда человек перестает гордиться своей страной, ее прошлым, своей семьей, когда начинает бездумно копировать то, что навязывают извне, — это значит, что страна в серьезной опасности», — заявила сегодня, 11 августа, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронда (ОНФ), ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. «Ни в коем случае мы не должны такого допустить», — подчеркнула она.

Напомним, 10 августа министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что главными для страны являются не внешние и военные угрозы, а внутренние, моральные и идеологические вызовы. В качестве примера он привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию и Египет, где, по его словам, именно внутренние противоречия были использованы для развала стран.

«Поисковики сталкиваются с нападками на историческую память о великой Победе, с желанием очернить наших ветеранов, — отметила Цунаева. — С внешней стороны это известные решение и заявления Европарламента, с внутренней — вовлечение нашей молодежи в программы, где пытаются навязать свою точку зрения на то, что происходило в годы Великой Отечественной войны». По ее мнению, противодействовать моральному разложению общества можно не только сохраняя историческую память, но и защищая традиционные ценности, обороняя от нападок семью. «Не случайно в поправках к Конституции президент и граждане предложили уделить особое внимание теме сохранения традиционных ценностей, культуры, русского языка и т.д., — напомнила сопредседатель центрального штаба ОНФ. — Мы создали новый рубеж обороны — защитили все это на уровне основного закона государства».

«Наступать нужно «по всем фронтам», — уверена Цунаева, — образовательные программы высшей и средней школы, наши СМИ и кинематограф, развитие культуры, поддержка семьи, просветительская работа — с этим нужно работать постоянно и в системе. Противостоять угрозе морального разложения общества и победить в этой тяжелой войне можно только совместными силами гражданского общества и государства. Это — министерства образования и просвещения, общественные организации, занимающиеся сохранением семейных ценностей, природы, исторической памяти».