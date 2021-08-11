Ханты-Мансийск, 11 августа, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса для учителей Югры остаётся добровольной процедурой. Об этом заявил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

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Обязательным является алгоритм допуска к работе педагогов, которые отдыхали за пределами Югры.

«Они должны представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее трёх дней, либо сертификат о прививке, либо справку о том, что в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом. Школьники допускаются к занятиям, имея справку об эпидокружении. Подчеркиваю, что эту справку школа получит самостоятельно из поликлиники по межведомственному запросу без участия детей и родителей», — цитируют Алексея Дренина «Новости Югры».

Что касается вакцинации педагогов от коронавируса, то, по словам Дренина, это вопрос ответственности каждого человека перед самим собой, своей семьёй и обществом.