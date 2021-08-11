Новороссийск, Краснодарский край, 11 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Пробы воды взяты для анализа на месте разлива нефти под Новороссийском, написала 11 августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

(сс) Republica Колбы с раствором

https://www.instagram.com/p/CSb6UVCCStk/

Радионова «Наши специалисты работают на месте, пробы воды уже отобраны и будут изучены на предмет загрязнения нефтепродуктами. Также направлены запросы капитану Новороссийского порта и местной полиции».

Отметив, что ведомство проводит оценку реальных масштабов загрязнения воды, чиновник добавила, что лично контролирует ситуацию.