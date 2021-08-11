11 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Демократы пытаются продвинуть новый пакет мер ценой в $3,5 трлн. Однако столь крупная сумма вызывает опасения у некоторых законодателей, которые считают, что новые траты в сложившейся ситуации приведут Штаты к экономическому упадку и бесполезно увеличат государственный долг.

Джозеф Тёрнер, , 21:22 — REGNUM Сенат США одобрил пакет мер на $3,5 трлн, предложенный партией демократов. Для окончательного принятия закона необходимо одобрение в палате представителей, но если это когда-нибудь и произойдет, то, скорее всего, только с урезанной ценой, потому что некоторые законодатели уже начали высказывать серьезные опасения по поводу тяжелых последствий, с которыми столкнется каждая американская семья, если Конгресс решит потратить столь крупную сумму.

Джованни Баттиста Тьеполо. Квинт Фабий Максим в Сенате Карфагена

История напоминает недавно разразившийся спор вокруг инфраструктурного плана президента США Джо Байдена, который вначале оценили в $2 трлн, а потом, после возмущений республиканцев, в $1,2 трлн.

Отметим, что демократы выдвинули пакет мер на $3,5 трлн сразу после того, как Сенат одобрил инфраструктурный план.

Первое громкое заявление по поводу возмутительной цены пакета мер сделал губернатор Западной Виргинии Джозеф Мэнчин: «За последний год Конгресс влил более $5 трлн в американскую экономику — больше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны, — чтобы отреагировать на пандемию. Сейчас перед нами стоит другая задача: миллионы рабочих мест остаются незаполненными по всей стране, а растущие темпы инфляции стали неизбежным налогом на заработную плату и доходы каждого американца. Это не та ситуация, когда нужно тратить триллионы вдобавок к почти $29 трлн государственного долга».

Джованни Баттиста Тьеполо. Квинт Фабий Максим в Сенате Карфагена

«Учитывая данное состояние экономического восстановления, безответственно тратить деньги так, словно за окном Великая депрессия, а не находящаяся на грани перегрева экономика. Более того, я твердо убежден, что продолжение безответственных расходов ставит под угрозу способность нашей страны реагировать на непредвиденные кризисы», — добавил демократ.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили позицию Мэнчина.

«Ему всё равно. Долг растет уже более 20 лет и буквально никак не повлиял на мою жизнь, так что принятие этого законопроекта тоже не повлияет. Мы должны отсеять демократов, которые всё еще ведут себя так, будто долг повредит нашему будущему. 20 лет — достаточный срок, чтобы понять, что это ложь», — уверен @Fosnutz.

«Каждый журналист должен спросить: какова цена того, что мы НЕ отремонтируем нашу инфраструктуру?» — советует @flimflamsammy.

Джо Байден Gage Skidmore

«Что вы скажете по поводу предвиденного кризиса — экономических последствий разрушения инфраструктуры», — интересуется @cd1974.

«Неужели Мэнчин не следит за новостями о глобальном потеплении? Нам нужно сократить расходы на случай «непредвиденных кризисов»??? Неужели он не видит существующих кризисов?» — пишет @Mekilla.

«Этот законопроект — инвестиция в американскую общественность, а не пустая трата средств. Мы видели, как план спасения повлиял на экономику в целом, давайте продолжать в том же духе», — призывает @1liners.

Вышеперечисленные комментарии прозвучали под постом журналистки из CNN Кэйтлин Коллинз. Ниже приведены мнения читателей Fox News, которые преимущественно являются республиканцами.

«Он задал честный вопрос. Мы постоянно слышим об этих огромных расходах, которые предлагаются для помощи стране. Если я правильно понимаю, они дополняют любые федеральные расходы, которые уже выделены. Поэтому мой вопрос: «Разве федеральное правительство уже не тратит достаточно средств в рамках обычного бюджетного процесса для финансирования действительно необходимых статей?» — интересуется jsmith069.

Губернатор Западной Виргинии Джозеф Мэнчин Rebecca Hamme

«Ответ — да, и на самом деле они тратят больше, чем нужно. При этом половина расходуется бюрократией, прежде чем они дойдут до того, для чего эти деньги были предназначены. Так что в действительности они уже тратят гораздо больше, чем нужно, и фактически тратят впустую больше долларов, чем потрачено на то, для чего они предназначались. Однако это никогда не останавливало демократов от желания тратить еще больше», — отвечает EnderWiggin.

«Есть так много денег от других законопроектов, которые не были потрачены, которые, скорее всего, попадут туда, куда они захотят, включая их собственные карманы. Кто следит за всеми этими деньгами и можно ли им доверять. Я думаю, что нет», — считает johnmurphy12345.

«Мои мысли в точности… их карманы!!! Кто следит за всеми этими огромными деньгами???» — восклицает cayester1.

«Проблема в том, что первоначальные средства, которые уже были выделены, также не были использованы. Этот законопроект просто наводнит экономику еще большим количеством бесполезных долларов и значительно увеличит наш долг. Самые большие государственные расходы — это обслуживание нашего огромного долга. Этот законопроект значительно увеличит его и вызовет резкий рост инфляции. По моему мнению, размер этого законопроекта может забить последний гвоздь в наш экономический гроб!» — беспокоится rcsguy.