Киев, , 20:20 — REGNUM На территории России должно остаться десять «нормальных стран», заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «Еспресо».

С протянутой рукой Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

Заявив, что для безопасности Украины необходим распад России и что «объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную», Огрызко указал на фактор ядерного оружия.

«Если можно будет каким-то образом договориться с руководством этих будущих стран, на территории которых расположены эти ядерные арсеналы, что они смогут их отдать «взамен на», то поверьте, это для них слишком желаемый результат».

Он добавил, что в России хорошо живёт только Москва, а остальные регионы чувствуют себя её колониями.

Сравнив Россию с поздним СССР, Огрызко повторил, что «следует доказать Западу, что экономически выгоднее иметь десять стран со стабильным правительством, без имперских мух в голове, которые будут работать для того, чтобы зарабатывать и нормально жить, чем одна такая неадекватная обезьяна с гранатой»:

«Но это очень сложно. Пока такого понимания у наших западных партнёров нету».

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