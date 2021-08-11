Бывший глава МИД Украины мечтает о десяти странах на месте РФ
Киев, 11 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. На территории России должно остаться десять «нормальных стран», заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «Еспресо».
Заявив, что для безопасности Украины необходим распад России и что «объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную», Огрызко указал на фактор ядерного оружия.
Он добавил, что в России хорошо живёт только Москва, а остальные регионы чувствуют себя её колониями.
Сравнив Россию с поздним СССР, Огрызко повторил, что «следует доказать Западу, что экономически выгоднее иметь десять стран со стабильным правительством, без имперских мух в голове, которые будут работать для того, чтобы зарабатывать и нормально жить, чем одна такая неадекватная обезьяна с гранатой»: