Лондон, 11 августа 2021, 20:26 — REGNUM Новый слоган из четырех слов отражает цели правительства Великобритании в отношении саммита в Глазго, в то время, как политическое сопротивление политике в области климата продолжает расти. Об этом пишет специализированное издание Businessgreen 11 августа 2021 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал четкое представление о приоритетах его правительства на грядущем саммите по климату COP26, призвав страны принять решительные меры в отношении угля, машин, денег и деревьев.
Эти цели Джонсон сформулировал во время короткого видеообращения, посвященном Шестому докладу МГЭИК, выпущенному в понедельник 9 августа 2021 года.
Кроме того, Джонсон сообщил о планах правительства Великобритании проявить «чрезвычайную смелость» на COP26 и призвать мир взять на себя серьезные обязательства в четырех конкретных областях.
Джонсон признал, что цели «уголь, машины, деньги, деревья» являются «чрезвычайно высокими и потребуют огромных усилий мировой дипломатии и воображения».
Премьер-министр также предложил тонко завуалированный аргумент небольшой группе консервативных депутатов, которые в течение последних нескольких недель выражали озабоченность по поводу финансовых последствий перехода к экономике чистого нуля.
«У нас есть технологии и финансы, чтобы добиться большого экономического успеха в этой повестке дня, — утверждает Джонсон, указывая на опыт Великобритании в сокращении выбросов при одновременном расширении экономики. — Нам не хватает только одного, времени, мы должны ускорить глобальную трансформацию».
Тем временем консервативная оппозиция продолжает наращивать противостояние некоторым ключевым элементам стратегии правительства Великобритании по борьбе с изменением климата.
Однако, социологические опросы выявили растущий уровень общественной озабоченности климатическим кризисом и широкую поддержку нулевых целей правительства среди избирателей.
Например, новый опрос Ipsos показал, что 71% жителей Великобритании поддерживает увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, 60% хотят запретить импорт, связанный с вырубкой лесов, 53% поддерживают сокращение торговли со странами без климатических целей и 51% поддерживает сокращение инвестиций Великобритании в уголь, нефть и газ, производимый за рубежом. 35% поддержали запланированный запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей, 32% выступили против этих мер.