Лондон, 11 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Новый слоган из четырех слов отражает цели правительства Великобритании в отношении саммита в Глазго, в то время как политическое сопротивление политике в области климата продолжает расти. Об этом пишет специализированное издание Businessgreen 11 августа 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал четкое представление о приоритетах его правительства на грядущем саммите по климату COP26, призвав страны принять решительные меры в отношении угля, машин, денег и деревьев.

Эти цели Джонсон сформулировал во время короткого видеообращения, посвященного Шестому докладу МГЭИК, выпущенному в понедельник, 9 августа 2021 года.

«На саммите COP26 в Глазго в ноябре этого года нам нужно, чтобы все остальные страны последовали примеру Великобритании и взяли на себя обязательство по достижению чистых нулевых выбросов углерода к середине века», — сказал он, добавив, что странам с крупными выбросами также необходимо выпустить конкретные планы по сокращению выбросов.

Кроме того, Джонсон сообщил о планах правительства Великобритании проявить «чрезвычайную смелость» на COP26 и призвать мир взять на себя серьезные обязательства в четырех конкретных областях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основная задача борьбы с изменением климата

«Уголь — мы хотим, чтобы развитые страны полностью отказались от угля к 2030 году, а развивающиеся страны — к 2040 году. Автомобили — мы хотим, чтобы мир последовал примеру Великобритании и отказался от двигателей внутреннего сгорания, работающих на ископаемом топливе. Денежные средства — мы хотим, чтобы самые богатые страны, которые исторически производили больше всего углерода в мире, подтвердили свое обязательство финансово поддерживать остальную планету в размере $100 млрд в год, чтобы она стала более экологичной. Деревья — мы хотим, чтобы резолюция COP26 содержала обязательства восстановить природу и среду обитания, потому что деревья являются одним из наших лучших естественных средств защиты от изменения климата. Чтобы добиться нулевого уровня выбросов углерода, к 2030 году мы хотим посадить в мире гораздо больше деревьев, чем вырубаем или теряем естественным путём».

Джонсон признал, что цели «уголь, машины, деньги, деревья» являются «чрезвычайно высокими и потребуют огромных усилий мировой дипломатии и воображения».

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Премьер-министр также предложил тонко завуалированный аргумент небольшой группе консервативных депутатов, которые в течение последних нескольких недель выражали озабоченность по поводу финансовых последствий перехода к экономике чистого нуля.

« В отчете МГЭИК как нельзя более ясно говорится о том, что люди являются причиной катастрофического изменения климата, и что действовать сейчас гораздо дешевле и эффективнее, чем причинять значительный, в том числе экономический, ущерб в будущем », — сказал Борис Джонсон, добавив, что переход к чистому нулю был спланирован для создания сотен тысяч высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест на десятилетия вперед.

«У нас есть технологии и финансы, чтобы добиться большого экономического успеха в этой повестке дня, — утверждает Джонсон, указывая на опыт Великобритании в сокращении выбросов при одновременном расширении экономики. — Нам не хватает только одного, времени, мы должны ускорить глобальную трансформацию».

Тем временем консервативная оппозиция продолжает наращивать противостояние некоторым ключевым элементам стратегии правительства Великобритании по борьбе с изменением климата.

Однако социологические опросы выявили растущий уровень общественной озабоченности климатическим кризисом и широкую поддержку нулевых целей правительства среди избирателей.

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Например, новый опрос Ipsos показал, что 71% жителей Великобритании поддерживают увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, 60% хотят запретить импорт, связанный с вырубкой лесов, 53% поддерживают сокращение торговли со странами без климатических целей, и 51% поддерживает сокращение инвестиций Великобритании в уголь, нефть и газ, производимый за рубежом. 35% поддержали запланированный запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей, 32% выступили против этих мер.