Ярославль, , 20:12 — REGNUM 11 августа губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с депутатом Госдумы Андреем Коваленко. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов и Андрей Коваленко Yarregion.ru

Депутат обсудил с губернатором планы по благоустройству исторического центра Ярославля и проблемы транспортной реформы. По словам депутата, вопросы работы общественного транспорта по-прежнему одни из самых острых в областном центре.

«Обращаются жители по телефону, электронной почте, на встречах. Мы во дворах очень много встреч проводим. Естественно, многие недовольны. Называют маршруты, причины, проблемы. Мы собираем эти проблемы, и сегодня я как раз и предоставил Дмитрию Юрьевичу те вопросы, которые жители мне задавали. Очень благодарен нашим жителям, что есть обратная связь. Когда мы её слышим от граждан — нам легче работать. Дмитрий Юрьевич поддерживает идею о том, что нужно это сейчас исправлять, мы на стороне жителей. В ближайшее время будет в правительстве проведено совещание и приняты меры по устранению этой проблемы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Коваленко.

По словам депутата, жалобы поступают практически из всех районов города. Депутат передал главе региона список конкретных маршрутов, где ситуация нуждается в исправлении.

Второй вопрос касался развития Ярославля. В ходе визита в Ярославль министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина депутат Андрей Коваленко передал ему проект реконструкции общественных пространств в историческом центре. Эти планы позволят улучшить жизнь всех ярославцев — ведь в центр приезжают отдыхать жители всех районов города.

«Ирек Анварович принял этот проект, на следующий день уже была резолюция поставлена. Он передал в работу своим помощникам с надписью «найти положительное решение для этого проекта». Вот мы это обсуждали также. Дмитрий Юрьевич поддерживает, я его беру на контроль и дальше готовим дополнительную проектно-сметную документацию. Губернатор и правительство в 2022 году поддерживают финансирование для этого проекта. Мы будем осуществлять его вместе с федеральным бюджетом, и нашим ярославским», — рассказал Андрей Коваленко.

Общая стоимость проекта составляет около 2 миллиардов рублей. Найти такую сумму сразу сложно. Депутат говорит, что реализовываться амбициозные планы будут поэтапно.

«Конечно же это будет не за один год, проект будет осуществляться на протяжении 2−3 лет, частично, шаг за шагом. Наверное, начать надо будет с самых сложных и тяжёлых работ — это укрепление набережных. Потому что на протяжении последних 2−3 лет при разливе Волги страдают больше всего они. И та плитка, которая была сделана в 2010 году пришла уже в негодность», — рассказал Коваленко.

Всего запланировано 11 объектов благоустройства на территории 23 га.

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