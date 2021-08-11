Ханты-Мансийск, 11 августа, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Югре новый учебный год начнётся в очном режиме. Об этом сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

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«Рассчитываем, что эпидобстановка нам это позволит. Необходимо отметить, что теперь онлайн всегда будет сопровождать учебный процесс. Ещё в прошлом году мы наработали технологии, которые хорошо себя зарекомендовали. И это касается не только ситуации с COVID-19. Чтобы учебный процесс не прерывался из-за карантина или во время актированных дней, занятия будут проходить в онлайн режиме», — цитируют Алексея Дренина «Новости Югры».

И на новый учебный год, по словам Дренина, в Югре распространяется правило: если в классе появлялся один контактный с COVID-19 ученик, то весь класс уходит на две недели на дистанционное обучение.