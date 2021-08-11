Бейрут, , 20:01 — REGNUM «Хезболла» не стремится к войне, но готова ответить на агрессию против Ливана, заявил заместитель генерального секретаря движения шейх Наим Кассем.

«Если бы мы не ответили израильским врагам, они бы продолжали вторгаться в нашу страну», — цитирует его заявление ИА «Красная весна».

Кассем также заявил, что «США не могут быть источником справедливости, и только сопротивление и самостоятельная борьба против сионистского режима являются единственным путём».

Напомним, 5 августа израильские военные самолёты совершили два налета на окраину ливанского города Махмудия, расположенного в 12 километрах от границы с Израилем. Атака стала ответом на внезапные обстрелы севера Израиля с территории Ливана, находящейся под контролем «Хезболлы».