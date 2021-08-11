Вашингтон, 11 августа, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Американские сенаторы вступили в перепалку из-за санкций в отношении «Северного потока — 2», пишет 11 августа The Hill.

U.S. Senate Тед Круз

Так, республиканец Тед Круз воспрепятствовал утверждению порядка 30 кандидатур, предложенных президентом Джо Байденом на посты в Госдепе США, добиваясь, чтобы власти Штатов дали ход санкциям против СП-2.

Из-за его принципиальности Сенат, который рассчитывал на заседании перед уходом на каникулы утвердить кандидатуры сотрудников Госдепа, столкнулся с препятствием: Круз заблокировал голосование.

Взывая к здравому смыслу, демократ Роберт Менендес сказал Крузу:

«Мы должны утвердить этих кандидатов, чтобы полностью экипировать США в деле достижения наших внешнеполитических целей».

Однако республиканец заявил, что дело не движется из-за администрации Байдена, которая «уже открыто бросает вызов Конгрессу». Когда Сенат одобрит закон о санкциях в отношении СП-2, тогда и будут утверждены кандидатуры. В итоге Сенат ушёл на каникулы, не решив кадровый вопрос.

Добавим, что законопроект о санкциях, на котором настаивает Круз, лежит в комитете Сената по санкциям, и сенаторы не могут его одобрить.