Пермь, 11 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Пермском крае 1 сентября школы проведут линейки только для первых и выпускных классов. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Причиной стала ситуация с коронавирусом. Такое ограничение действует до особого распоряжения краевого оперштаба. Если позволит погода, то линейки проведут на улице. Родителей пустят только в средствах защиты.

Для остальных учащихся запланированы классные часы, добавили в крайправительстве.