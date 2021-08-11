Бишкек, 11 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжения об освобождении от должности заместителей генерального прокурора Нуркамала Набиева и Рысбека Альчиева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 11 августа.

Gov.kg Садыр Жапаров

Причины увольнения сразу двух заместителей главы надзорного ведомства в администрации президента называть не стали.

Также президент назначил на пост первого заместителя генерального прокурора Абая Молдокматова, который до настоящего времени занимал должность заместителя главы Генпрокуратуры.

Еще одним заместителем генпрокурора назначен Кубан Адыл уулу, ранее работавший начальником управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Киргизии.