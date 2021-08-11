Оренбург, 11 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области ещё девять пациентов скончались от COVID-19. Это следует из сообщений оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 10 августа таких случаев значилось 1349. А 11-го чиновники отчитались уже о 1358.

В стационарах лечатся 1750 граждан. Из них 395 пребывают в тяжёлом состоянии. 85 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.