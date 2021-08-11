Оренбург, 11 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области медики выявили за сутки ещё 357 носителей коронавируса. Об этом 11 августа сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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38,2% из них являются гражданами в возрасте от 18 до 44 лет. 7,1% — дети. Всего же с начала пандемии в регионе обнаружили уже 60 138 случаев заражения.

Выздоровевшими считаются уже 49 533 человека. Из них 271 выписан за минувшие сутки.