Темниковский район, Мордовия, 11 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Продолжается ликвидация пожара на территории государственного заповедника имени Петра Смидовича «Заповедная Мордовия». Пожар охватил пограничные территории Мордовии и Нижегородской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба МЧС по Мордовии Тушение пожара

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Подчеркивается, что сейчас на территории Нижегородской области горения нет.

Работа по тушению пожара ведется в круглосуточном режиме с участием авиации, около 1,5 тыс. человек и 280 единиц техники. Самолеты и вертолеты провели около 460 сбросов воды общей массой более 4 тыс. тонн.

Мониторинг распространения очагов возгораний проводят как наземные группировки, так и беспилотные летательные аппараты.

«Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты», — подчеркнули в спасательном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По данным оперативного штаба, дым от торфяников на территории заповедника сегодня наблюдался в нижегородском Сарове. По-прежнему в Сарове и Темниковском районе действует режим ЧС.

По состоянию на утро 10 августа, по данным Единой дежурной диспетчерской службы Темниковского района, площадь активного горения составляла 20 гектаров, площадь, пройденная огнем, увеличилась до 4,5 тыс. гектаров.

Накануне для тушения наиболее опасных участков пожара был запущен встречный пал — выжигается лесная подстилка для увеличения ширины препятствия, через которое может произойти переброс огня.

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