Екатеринбург, 11 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Трёхлетнему мальчику из Екатеринбурга сделали укол препаратом «Золгенсма», сообщили в пресс-службе благотворительного фонда Русской медной компании (РМК).

ru.torange.biz Укол

У ребёнка выявили спинальную мышечную атрофию (СМА), поражающую двигательные нейроны спинного мозга. Препарат для лечения повреждённого гена стоит более 150 млн рублей.

Средства искали больше года, удалось собрать 45 млн рублей, ещё 100 млн пожертвовал глава РМК Игорь Алтушкин, ещё 5 млн рублей — Фонд святой Екатерины.

Ребёнку сделали укол препаратом «Золгенсма». Теперь мальчику предстоит пройти курс гормонотерапии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко ранее пообещал, что всех пациентов со СМА обеспечат нужными лекарствами до конца 2021 года.

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