Тюмень, 11 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Тюмени против владельца Музея частных коллекций Гая Першинга возбуждено уголовное дело за хранение артиллеристского снаряда. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на информацию УМВД России по Тюмени.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Гай Першинг обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обыске в музее сотрудниками управления ФСБ России по Тюменской области обнаружен 76 мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу, отмечали в управлении Росгвардии по Тюменской области. Взрывотехники ОМОН вывезли данный снаряд на полигон и уничтожили.