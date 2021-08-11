Киев, 11 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. 70,4% украинцев не согласны с утверждениями президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.

Флаги России и Украины

Соответствующие результаты соцопроса представил сегодня, 11 августа, Центр Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отдельно подчеркивают, что среди тех, кто не разделяет мнение президента России, 49% опрошенных являются этническими русскими, и 55,4% — это русскоязычные респонденты.

В центре Разумкова утверждают, что тезис Путина об одном народе поддерживают всего лишь 12,5% украинцев, среди которых 10,9% этнических украинцев, а 7,2% — респонденты, разговаривающие на украинском языке.

Кроме того, 17,1% опрошенных затруднились с ответом на поставленный вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июля были опубликованы результаты соцопроса прозападной группы «Рейтинг», которую тяжело заподозрить в симпатиях к России, согласно которым 41% украинцев согласны с тезисом Владимира Путина про «один народ». Кроме того, 55% опрошенных не согласились с позицией президента России, ещё 4% граждан Украины не определились.