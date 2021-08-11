Сеул, 11 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Робота-«хамелеона», способного менять расцветку своей внешней поверхности в зависимости от цвета окружающей обстановки, создали в Сеульском национальном университете, сообщает журнал Nature Communications.

Хамелеон

Робот меняет свой цвет за счёт внешнего покрытия из нанопроводов и жидких кристаллов, которые мгновенно реагируют на изменение температуры окружающей среды.

«Мы разработали систему активного камуфляжа на базе термохромных жидких кристаллов и серебряных нанопроводов. В комбинации с системой контроля и набором сенсоров, наша «кожа хамелеона» способна копировать цвета окружающего мира и мгновенно отображать их на своей поверхности», — сообщают разработчики.

Внешняя поверхность робота представляет собой гибкий аналоговый дисплей, имитирующий любые цветовые переходы при помощи нагревателей.

Уже заявлено о пригодности этой технологии для применения в военной сфере для маскировки техники и бойцов.