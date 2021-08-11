Киев, 11 августа, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Украинская госкомпания «Укрзализныця» (оператор железных дорог) повышает тарифы на грузовые перевозки, что в перспективе даст возможность провести необходимую модернизацию.

Uz.gov.ua Зерновоз ПАО «Укрзализныця»

Об этом 11 августа сообщил член наблюдательного совета компании, экс-депутат Рады Сергей Лещенко.

По информации Лещенко, государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа, ранее это же сделали министерства финансов и экономики. В частности, тариф на перевозку железной руды увеличится с 1 сентября на 8% и с 1 января 2022 года — на 20,4%%; на перевозку агропродукции — с 1 сентября на 8% и с 1 января — на 6%; также увеличится тариф на пустой пробег.

Предполагается, что суммарный положительный эффект для «Укрзализныци» составит 1,8 млрд грн в текущем году и 10,1 млрд грн в 2022 году.

Лещенко также уточнил, что в наибольшей степени повышение тарифов коснется олигарха Рината Ахметова, расходы которого до конца следующего года увеличатся на 4 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский объявил, что компания «Укрзализныця» является банкротом и нынешнему министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову поручено сделать так, чтобы предприятие-банкрот начало зарабатывать деньги.

Сегодня же кабинет министров Украины уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы «Укрзализныци» и назначил временным главой правления компании советника министра инфраструктуры Александра Камышина.