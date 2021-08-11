Абуджа, 11 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В результате вспышки холеры в Нигерии с начала года скончались 816 человек. Об этом сообщили 11 августа в национальном центре по контролю за заболеваниями (NCDC), передаёт ИА «Красная весна».

Эпидемия холеры в Судане

Из опубликованного отчёта следует, что за период с 1 января по 1 августа было зафиксировано 31 425 случаев подозрения на заболевание более чем в 20 регионах страны.

Агентство призвало власти штатов и граждан предпринять более активные шаги по борьбе со вспышкой заболевания.

Отмечается, что ситуация с холерой в Нигерии усугубляется из-за недостаточного доступа к чистой воде, неправильной утилизации мусора, дефекации на открытом воздухе и отсутствии надлежащей гигиены.