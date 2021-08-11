Чувашия, 16 августа, 2010, 10:56 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, в Чувашии в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма стартовала операция "Внимание - дети!". Многолетняя практика показывает, что детский травматизм носит ярко выраженный сезонный характер и резко возрастает в осенний период, когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

Особый акцент будет сделан на прохождении операции в Чебоксарах. По данным республиканской Госавтоинспекции, в этом году в на дорогах города произошло 37 ДТП, в которых 40 детей получили травмы различной степени тяжести, из них 19 мальчиков и 21 девочка. 11 аварий произошли по вине самих детей, погибших нет. Как показывает статистика, самая "аварийная" группа - учащиеся 1-3-классов. "В силу своего возраста дети младшего школьного возраста медленно реагируют на смену сигналов светофора", - отмечают в ГИБДД Чувашии.

В Госавтоинспекции обращают внимание на то, что многие не понимают значения зеленого мигающего сигнала, который горит всего 3 секунды. "Большинство детей не знает значения светофоров с дополнительной секцией. На перекрёстках наезды часто происходят из-за того, что на зелёный сигнал одновременно с пешеходом поворачивают транспортные средства, и водители не всегда пропускают детей, которых они не видят из-за их маленького роста. Дошкольники и младшие школьники не могут самостоятельно ориентироваться в пространстве, не осознают опасности транспортных средств. Они считают, что если они видят автомобиль, то и водитель их тоже видит и мгновенно остановится", - подчёркивают в ГИБДД Чувашии.