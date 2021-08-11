Киев, 11 августа, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский за последнее время провёл «очень своевременную и патриотическую» смену руководящего состава ВСУ.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Об этом заявил на брифинге 11 августа пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер Зеленского отметил, что сейчас украинской армией руководят воспитанники украинских высших учебных заведений — там (в руководстве) «нет ни одного воспитанника какого-то советского военного учебного заведения».

«Вот это — ответ офиса президента на те вызовы, которые сейчас мы наблюдаем на востоке Украины», — заявил Никифоров.

Напомним, что 27 июля Зеленский уволил с должности главнокомандующего Вооруженными сиами Украины Руслана Хомчака и после этого практически полностью сменил руководящий состав генштаба.

9 августа президент Украины объявил о новых назначениях в руководящем составе Вооруженных сил страны, назначив новых командующих воздушными силами, десантно-штурмовыми войсками, а также новых командующих оперативного командования «Юг», «Восток», «Запад», а также заместителей начальника генерального штаба.