Киев, 11 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Существенный уровень торговых отношений с Россией несёт в себе угрозу экономической безопасности Украины, сообщает «Стратегия экономической безопасности Украины до 2025 года», утвержденная 11 августа президентом Зеленским.

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В тексте документа указано, что Россия использует экономические инструменты «воздействия с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины».

«Основными вызовами и угрозами в сфере внешнеэкономической безопасности являются: недостаточные темпы диверсификации торговых потоков Украины для обеспечения ее крепких конкурентных позиций на мировом рынке; существенный уровень доли торговли с Российской Федерацией в общих объемах торговли, а также использование этим государством экономических инструментов воздействия с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины», — сообщается в документе.

Кроме того, вызовом для экономической безопасности названо преобладание в экспорте сырья и высокая импортозависимость экономики Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, направленную на противодействие угрозам со стороны РФ и углубление сотрудничества с Евросоюзом.