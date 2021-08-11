Йошкар-Ола, 11 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Марий Эл до настоящего момента 54,3% сотрудников образовательных организаций прошли полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила замглавы минобразования и науки Нонна Антоничева.

ИА REGNUM Учитель

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Она заверила, что все коллективы организованно проходят вакцинацию, к 25 августа показатель привитых достигнет необходимых 60% от общего числа сотрудников.

С 1 сентября в школах региона начнут работать около 150 молодых педагогов, 12 челове6к будут работать по программе «Земский учитель».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 135 805 человек. Из этого числа 106 225 жителей региона получили оба компонента антикоронавирусной прививки, завершив вакцинацию. Кроме того, около 3 тыс. жителей республики прошли ревакцинацию.

Накануне республика получила партию вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в объеме 10,5 тыс. доз.

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