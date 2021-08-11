Москва, 11 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Не менее 60% населения каждого региона России должно быть вакцинировано от гриппа, сообщили 11 августа в Роспотребнадзоре.

ben dalton Вирус гриппа (схема)

В постановлении ведомства «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021−2022 гг. говорится также, что должно быть вакцинировано в каждом регионе не менее 75% тех, кто относится к группам риска, «определённых национальным календарём профилактических прививок».

Добавим, что, согласно требованию ведомства, между прививкой от коронавируса и от гриппа должен быть месячный интервал. Вакцинация от гриппа начнётся в следующем месяце.