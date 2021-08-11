Екатеринбург, 11 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге запустят пилотный проект по профилактике школьной травли, сообщила журналистам один из авторов инициативы Анастасия Беренова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

Система «Антибуллинг-навигатор» предполагает методическую поддержку педагогов и обучение школьников навыкам разрешения конфликтов. Пилотный проект развернут на базе пяти школ города.

«Нам очень важно учить детей самостоятельно решать конфликты и острые ситуации», — цитирует ТАСС Беренову.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале проверят санаторий «Талый ключ», где дети пожаловались на конкурс с переодеванием мальчиков в девочек, а девочек — в мальчиков.

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