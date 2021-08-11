Москва, 11 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Ллойдом Остином, сообщает 11 августа пресс-служба Минобороны РФ.

США и Россия

«11 августа 2021 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — указано в сообщении.

Обсуждались итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности.

Детали переговоров не уточняются.