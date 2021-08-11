Сеул, 11 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 официально представлен производителем сегодня, 11 августа.

Смартфоны Galaxy

Компания, кроме того, показала ещё три новинки — наушники Galaxy Buds2, а также умные часы двух видов — Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic.

Долгожданный Galaxy Z Flip3 — складной, водонепроницаемый, имеет защиту Corning Gorilla Glass Victus. Размер внешнего экрана 1,9 дюйма. Частота обновления составляет 120 Гц на главном экране. Ёмкость батареи — 3300 мАч (заряжается при 15 Вт).

У гаджета складной 7,6‑дюймовый дисплей, селфи-камера 10MP F2,4, двойные задние камеры: обычная на 12 Мп и сверхширокоугольная — с Gorilla Glass DX, также на 12 Мп. В стандартной комплектации у смартфона 8 ГБ оперативной памяти и подключение 5G.

Цвета Z Flip 3 чёрный, зелёный, лавандовый, беж. Рекомендованная цена — 89, 99 тыс. рублей (128 ГБ) и 94, 99 тыс. рублей (256 ГБ).