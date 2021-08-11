Киев, , 18:27 — REGNUM Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» признана наиболее оппозиционной партией по результатам социально-политического замера за июль, проведённого социологическим центром SOCIS, передаёт 11 августа ИА «Красная весна».

Как сообщается, в ходе опроса партию «ЕС» назвали реальной оппозиционной силой 26% респондентов. Чуть меньше — 23,2% респондентов — считают таковой партию «Оппозиционная платформа За жизнь» и всего 11,7% — партию «Батьковщина». При этом 32,8% респондентов отказались отвечать на вопрос.

Согласно представленным результатам, за июль три основные оппозиционные партии стали, по мнению респондентов, чуть менее «оппозиционными». Так, рейтинг оппозиционности «ЕС» за месяц снизился на 3,5 процентного пункта, ОПЗЖ — на 1,6 процентного пункта, «Батьковщины» — на 2 процентного пункта.

Исследование также показало, что количество разочаровавшихся в действующей украинской власти за июль увеличилось с 42,3% до 47%, а количество сохраняющих надежду на лучшее будущее с действующей властью — сократилось с 22,3% до 18%.