Тамбов, 11 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнены работы в 104 дворах и 78 общественных пространствах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин делает ставку на комплексный подход в проведении благоустроительных работ. Власти отмечают, что идея очень нравится жителям, которые не только помогают в обустройстве своих дворов, чем могут, но и приводят в порядок дома на собственные средства.

В частности, так поступили жители дома 27 по улице Мичурина в райцентре Сосновка. Их дворовая территория, объединенная с соседними многоэтажками, в этом году была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды». Заасфальтирована общая дворовая площадка, а также три дворовых проезда. У каждого из подъездов четырех домов появились лавочки и урны для мусора, установлены светильники. Вдохновившись изменениями, жители решили обновить и внешний облик дома. На собственные средства оштукатурили и побелили цоколь, сделали отмостку, навес над дверьми подъезда, отремонтировали ступеньки.

В рабочем поселке Ржакса комплексно подошли к обустройству местного парка. Здесь мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда» объединили с мероприятиями государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». До начала осени в парке появятся новые дорожки, скамейки и урны, автомобильная стоянка и отремонтированный подъезд к ней. Общий объем финансирования работ составит 3,5 млн рублей.

В целом в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 153 двора и 114 общественных территорий. На эти цели направлено около 269,5 млн рублей. Из них около 264 млн рублей — средства федерального бюджета, 5,4 млн рублей выделено из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты. На данный момент освоена большая часть федеральной субсидии.