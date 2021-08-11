* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:19 — REGNUM Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили свой контроль над городом Фарах — административным центром одноименной провинции на западе Афганистана у границы с Ираном, сообщает 11 августа агентство Associated Press.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Напомним, ранее афганский телеканал Tolo News сообщал о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ключевых объектов Фараха, в том числе резиденции губернатора и управления полиции.

Кроме того, 11 августа стало известно о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военного городка 217-го корпуса афганской национальной армии в аэропорту Кундуза.

Таким образом, под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли девять из 34-х центров провинций Афганистана.

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